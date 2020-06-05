الإعلامية اللبنانية كارلا حداد تشوق الجمهور وتعود من جديد ببرنامج Fi Male

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تعود مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، إلى برنامج Fi Male، مرة أخرى وستعرض حلقاته كل ليلة سبت الساعة 9:35 مساءًا عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وذلك ابتداءًا من مساءًا غد السبت.



وشاركت "كارلا"، محبيها بالبرومو التشويقي لحلقتها القادمة والتي ستعرض غدًا السبت مع النجم اللبناني وسام حنا، وتتضمن الحلقة أجواءً مميزة.



فقرات Fi Male، ثابتة خاصة ان البرنامج جديد ولم يعرض منه سوى حلقات عديدة ولكن كل فقرة مختلفة عن الأخرى بحسب الضيف في حال كان سياسياً او فنياً أو اعلامياً تتغير الفقرات من تلقاء نفسها.



يذكر أن “حداد” سبق واستقبلت ضيوف من مختلف المجالات نذكر منهم الفنان الكوميدي هشام حداد، النائب الياس حنكش، الفنان طوني ابو جودة، الفنان السوري علي الديك، الاعلامي سامي كليب، الفنان محمد اسكندر.