آرثر يفسد صفقة انتقال بيانيتش الي برشلونة

أفسد اللاعب الدولي البرازيلي اثر ميلو لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني صفقة انتقال اللاعب الدولي البوسني بيانيتش صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقالت شبكة ESPN العالمية:" لا يفقد الفريق الكتالوني حُلم ضم اللاعب الدولي البوسني ميراليم بيانيتش من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي لكنهم يعترفون بأن وصوله أصبح معقدًا جداً بعد أن رفض لاعب الوسط آرثر ميلو الدخول في عملية تبادل".





وأضافت الشبكة العالمية:"️نادي برشلونة كان يتوقع أن تكون كلتا العمليتين مستقلتين لموازنة الحسابات لأن رحيل البرازيلي آرثر كان سيؤدي إلى ربح بقيمة 60 مليون يورو".



