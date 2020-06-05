بيومي فؤاد: حسن حسني عملاق تعلمنا منه التمثيل.. وهذا سبب عدم حضوري جنازته

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أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن حبه الشديد لفن وأداء الفنان الراحل حسن حسني مؤكدًا على أنه عملاق تمثيل وكل الفنانين تعلموا منه.



وقال بيومي خلال لقائه عبر برنامج التاسعة الذي يذاع علي القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا ينزعج من تشبيهه بالراحل حسن حسني وأوضح أنه من المستحيل أن يصبح مثله لأنه لايتكرر.



وأبدى رأيه في لقب النحيت الذي أطلق على الراحل وقال بيومي فؤاد إن من حقه أن ينزعج من هذا اللقب لأن أدواره كانت متنوعة ومميزة.



وأما عما كتبته بعض الصحف عن عدم حضور الفنانين جنازة الراحل حسن حسني أكد بيومي فؤاد على أنه كان قد اتفق مع نقيب الممثلين على الذهاب للجنازة ظهرًا وبالفعل تحرك من منزله في تمام الحادية عشر ليتفاجأ بعد اتصال هاتفي بالدكتور أشرف زكي أنهم انتهوا من دفن الراحل ولذلك لم يذهب ورجع لمنزله مشيرًا إلى أنه لايهتم بأن يذهب في هذه المناسبات من أجل اللقطة وفقط كل ما يكترث به هو صلاة الجنازة على الراحل.



جدير بالذكر أن بيومي فؤاد كان قد شارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت" من بطولة أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.