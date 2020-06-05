الزمالك يقترب من عقد صفقتين في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية محلية عن اقتراب مجلس إدارة الزمالك من وضع الرتوش الأخيرة على صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الأنجولي آري بابل من صفوف أول أغسطس الأنجولي والتونسي حمزة المثلوثي.



