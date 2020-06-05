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الزمالك يقترب من عقد صفقتين في الصيف المقبل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية محلية عن اقتراب مجلس إدارة الزمالك من وضع الرتوش الأخيرة على صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الأنجولي آري بابل من صفوف أول أغسطس الأنجولي والتونسي حمزة المثلوثي.

وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على صفقة آري بابل بسبب طريقة لعبه، حيث لا يجيد التواجد كمهاجم صريح إلا أن إدارة الزمالك تسعى إلى حسم الصفقة.

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