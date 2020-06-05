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آخر تطورات تجديد عقد كارتيرون

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية محلية أن مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك نفى حقيقة الأنباء التي أكدت أن المدير الفني الفرنسي قام بتجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

وأكدت التقارير الصحفية أنه حتى هذه اللحظة لم يوقع كارتيرون على عقود الاستمرار مع الزمالك بشكل رسمي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الحديث عن زيادة قيمة عقد المدير الفني الفرنسي أو توقيعه لمدة موسمين يتردد فقط في وسائل الإعلام وليس له أساس من الصحة.
وأشارت التقارير الصحفية في الشهر الماضي إلى أن المدير الفني الفرنسي رحب بتجديد عقده ولكن لمدة موسم واحد فقط، حيث رفض التجديد لموسمين وأبلغ إدارة النادي الأبيض بقراره.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كارتيرون اشترط الكثير من الأمور قبل التجديد وأهمها الحفاظ على التشكيل الرئيسي للفريق وعدم المساس به وأن يكون هو المسئول الأول عن الصفقات الجديدة وعن الراحلين مشددا على عدم التفريط في كلا من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود علاء بالإضافة إلى التجديد لحازم إمام.

وأكدت التقارير الصحفية أن كارتيرون طلب تعديل العديد من البنود داخل اللائحة الداخلية في الفريق خاصة بند المكافآت وأن يحصل اللاعبون على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.

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