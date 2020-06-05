برشلونة يحدد موعد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الخميس، تطورات جديدة بشأن تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع أحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب "إيريك جارسيا" لاعب نادي مانشستر سيتي.





وأكدت الصحيفة، أن النادي الكتالوني سينتظر حتى صيف عام 2021 لضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً.





ويستطيع جارسيا اللعب بشكل جيد في مركز قلب الدفاع، فضلاً عن مركزي الظهير الأيمن والأيسر.









وينتهي عقد جارسيا مع السيتي في صيف عام 2022، علماً بأنه أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بناشئي نادي برشلونة.









ويأمل برشلونة في انتظار دخول اللاعب في موسمه الأخير خلال الصيف المقل، وهو ما قد يجبر مانشستر سيتي على بيعه، خشية رحيله بعد ذلك بدون مقابل.







