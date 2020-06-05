الترجي ينافس الزمالك على ضم حمزه المثلوثي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن مهمة الزمالك في الحصول على خدمات حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي لن تكون سهلة أبدًا وذلك في ظل وجود اهتمام أندية آخرى بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونوهت صحيفة الشروق التونسية أن اسم المثلوثي ارتبط بالانضمام إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع ناديه التونسي.





وأكدت الصحيفة التونسية أن الترجي التونسي دخل هو الآخر في خط المفاوضات مع حمزة المثلوثي من أجل التعاقد معه.





وأوضحت الصحيفة التونسية أن الترجي يرغب في استغلال نهاية عقد المثلوثي مع الصفاقسي وجلبه لأبناء باب سويقة في صفقة انتقال حر.

وأفادت الصحيفة التوتسية بأن قائد الصفاقسي حدد طلباته من أجل الموافقة على الإنضمام إلى الترجي لكن هذه الطلبات وصفت بالتعجيزية.

وألمحت الصحيفة التونسية أن الترجي يسعى إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن تحسبًا لرحيل أحد ثنائي الفريق سامح الدربالي أو إيهاب المباركي.





وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن الزمالك يسعى هو الآخر لدعم الجبهة اليمنى لديه وذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بشكل مفاجئ عن صفوف القلعة البيضاء.