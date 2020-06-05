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سجل خارق.. أرقام محمد الشناوي مع الأهلي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
أصبح محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، الحارس الأول للكرة المصرية خلال الوقت الحالي، بفضل آدائه الثابت على مدار الموسم رفقة الأهلي ومنتخب مصر الأول.


وقاد الحارس النادي الأحمر هذا الموسم لتصدر جدول ترتيب الدوري العام بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وبلوغ الدور نصف لنهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما حقق مع الأهلي لقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بالفوز بنتيجة 3/2، فضلاً عن حراسة مرمى منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية عام 2019.


كشف حساب الشناوي مع الأهلي


وخلال الموسم الجاري 2019/2020، خاض اللاعب 27 مباراة كاملة مع الأهلي بجميع المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 18 مباراة منها، وسكنت شباكه 9 مباريات فقط.


ولعب الشناوي 16 مباراة في بطولة الدوري العام، حقق نظافة الشباك في 12 مباراة منها، وسكنت شباكه 4 أهداف فقط.

وضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، لعب الشناوي 10 مباريات، سكنت شباكه 5 أهداف خلالها، بينما حافظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات.

كما حافظ على نظافة شباكه خلال لقاء السوبر المصري الأخير ضد الزمالك والذي أقيم في الإمارات، وحسمه الأبيض لصالحه بفارق ركلات الترجيح.

 
وبشكل عام خلال 108 مباراة للشناوي مع الأهلي، منذ انضمامه إليه من نادي بيتروجيت عام 2016، حافظ الشناوي على نظافة شباكه في 63 مباراة، بينما سكنت شباكه 63 هدفاً.

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