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مجلة عالمية تختار مصطفي محمد ضمن المواهب الأفضل في إفريقيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
أختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك ضمن المواهب الأفضل في قارة أفريقيا والصاعدة بقوة.

وجاءت لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد في هذه القائمة رفقة كل من اللاعب الدولي التونسي كريم عريبى مهاجم نادي النجم الساحلى التونسي المهاجم الشاب جاكسون موليكا لاعب نادي مازيمبى الكونغولى.

وذكرت المجلة العالمية ان هذا الثلاثي يمتلك فنيات تهديفية ومهارات استثنائية لفتت الأنظار لهم بقوة بعد أن تألقوا بشكل مذهل مع انديتهم هذا الموسم وأصبحوا محط أنظار العديد من الأندية الأوربية.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد نجح في قيادة منتخب مصر الأولمبي للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي والصعود رسميا لبطولة أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في صيف 2021 بدلا من 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وحقق مصطفي محمد لقب هدافي البطولة.

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