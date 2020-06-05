قبل استئناف البريميرليج.. تعرف على كشف حساب تريزيجيه مع أستون فيلا

اقتربت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من العودة خلال منتصف شهر يونيو الجاري بعد قرار رابطة البريميرليج بالتعاون مع الحكومة في بريطانيا، وسوف تعلن مواعيد المباريات النهائي خلال الأيام القادمة.





وانضم محمود حسن تريزيجيه إلى فريق أستون فيلا في الصيف الماضي قبل بداية الموسم الجاري.





وشارك اللاعب المصري مع فريق استون فيلا هذا الموسم في 31 مباراة بجميع المسابقات، وسجل خلالها 4 أهداف فقط وصنع ثلاثة أهداف لزملائه.





ويحتل فريق استون فيلا في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث أنه ينافس على الهبوط إلى التشامبيونشيب بعد صعوده في بداية الموسم الحالي، ويتبقى 9 جولات فقط في عمر مسابقة البريميرليج.



