بيومي فؤاد في تعليق صادم: بعتذر عن ضعف "رجالة البيت".. وأزمة "كورونا" السبب

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اعتذر الفنان بيومي فؤاد، عن ضعف مسلسله الرمضاني "رجالة البيت"، والذي عرض خلال السباق الدرامي الرمضاني المنصرم والذي تعرض لموجة من الانتقادات الجماهيرية.



وقال بيومي خلال لقائه عبر برنامج التاسعة الذي يذاع علي القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه غير راضي عن مسلسل رجالة البيت معتذرًا للجمهور عنه.



وأوضح بيومي أن السر في ضعف رجالة البيت وعدم وجود كوميديا بداخله هي أزمة فيروس "كورونا"، والتي تسببت في تأجيل التصوير والبدء في وقت متأخر وعدم السفر إلى عدة بلدان عربية، فكل ذلك أثر على المشاهد.



جدير بالذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من بطولة أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.