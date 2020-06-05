Advertisements

لهذا السبب.. ياسمين صبري تريند موقع "تويتر"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدرت الفنانة ياسمين صبريـ تريند موقع تبادل التيدونات القصيرة "تويتر" وذلك بعد أخر ظهور لها بسيارتها واقتنائها ساعة غالية الثمن.

وبحث الجمهور عن سعر الساعة حتى وصلوا إلى الثمن الصادم حيث قدرت ثمنها بـ 29 ألف و300 دولار أي ما يوازي نصف مليون جنيه مصري.

يذكر أن ياسمين صبري قد شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.

مسلسل "فرصة ثانية " تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.

ونذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة في حفل بسيط حضره أفراد أسرتهما فقط، وتقضي ياسين صبري حاليا شهر العسل بأحد المنتجعات السياحية حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعيها بجمالها وتألقها في الإطلالات التي تظهر بها.
لهذا السبب.. ياسمين صبري تريند موقع "تويتر"
لهذا السبب.. ياسمين صبري تريند موقع "تويتر"
لهذا السبب.. ياسمين صبري تريند موقع "تويتر"
لهذا السبب.. ياسمين صبري تريند موقع "تويتر"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري مسلسل فرصة تانيه احمد ابو هشيمة

أخبار تهمك

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 10 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 20 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 10 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ماجي بو غصن تنهار من البكاء على الهواء.. والسبب!

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

هبة خيال تسرب أسرار ياسمين صبري في "فرصة تانية"

ياسمين صبري تتعرض لحادث في "فرصة تانية"

تفاصيل الخناقة الأولى بين أحمد مجدي ودياب في "فرصة تانية"

دراما رمضان.. الخناقة الثانية بين دياب وأحمد مجدي في "فرصة تانية"

أيتن عامر تطلب الزواج من أحمد مجدي في "فرصة تانية"

صورة وتعليق.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين