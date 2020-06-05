لهذا السبب.. ياسمين صبري تريند موقع "تويتر"





وبحث الجمهور عن سعر الساعة حتى وصلوا إلى الثمن الصادم حيث قدرت ثمنها بـ 29 ألف و300 دولار أي ما يوازي نصف مليون جنيه مصري.



يذكر أن ياسمين صبري قد شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.



مسلسل "فرصة ثانية " تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.



ونذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة في حفل بسيط حضره أفراد أسرتهما فقط، وتقضي ياسين صبري حاليا شهر العسل بأحد المنتجعات السياحية حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعيها بجمالها وتألقها في الإطلالات التي تظهر بها.



تصدرت الفنانة ياسمين صبريـ تريند موقع تبادل التيدونات القصيرة "تويتر" وذلك بعد أخر ظهور لها بسيارتها واقتنائها ساعة غالية الثمن.