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ماجي بو غصن تنهار من البكاء على الهواء.. والسبب!

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أعربت الممثلة اللبنانية ماجي بو غصن عن حزنها الشديد للحادث الذي تعرضت له عائلة الممثلة جيسي عبدو، والذي أسفر عن وفاة والدها نتيجة انفجار أنبوبة غاز.

وعبرت ماجي بو غصن عن استيائها خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الاعلامي هشام حداد، من الأخبار التي تنتشر عبر السوشيال ميديا مشيرة إلى أن للموت حرمة يجب احترامها، لافتة إلى أن جيسي تلقت الصورة الأولى من اندلاع الحريق في منزل ذويها من فتاة تعيش في الجهة المقابلة لمنزلها فور اندلاعه.

وأوضحت أن أول خبر قرأته جيسي، هو العثور على والدها جثمة متفحمة، ووالدتها في حالة حرجة ويتم انعاش أخيها. واستطردت بالقول إن الموت له مراحله للإعلان عنه، وأتمنى من الجميع أن يدرك الأمر قبل النشر.

يذكر أن ماغي كانت قد تألقت خلال السباق الدرامي الرمضاني المنصرم من خلال شخصية القاضية ديمة في مسلسل أولاد آدم ولاقت انتشارا واسعًا.

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