"كورونا" يضرب الوسط الإعلامي ويصيب 10 مُذيعين حتى الآن













وأعلن حسام حداد، المذيع بقناة الحياة مقدم برنامج "الحياة اليوم" عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" أمس الخميس، ليتبعه في نفس اليوم إعلان أحمد الخطيب مقدم برنامج "نفسنة" على شاشة "القاهرة والناس" إصابته أيضًا بالفيروس المستجد.



هذا ولم تقف تسجيل الإصابات بين صفوف الإعلاميين، وينتظر الإعلان عن إيجابية أو سلبية العينات للمخالطين للحالات السابقة.



وأعلن حسام حداد، المذيع بقناة الحياة مقدم برنامج "الحياة اليوم" عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" أمس الخميس، ليتبعه في نفس اليوم إعلان أحمد الخطيب مقدم برنامج "نفسنة" على شاشة "القاهرة والناس" إصابته أيضًا بالفيروس المستجد.هذا ولم تقف تسجيل الإصابات بين صفوف الإعلاميين، وينتظر الإعلان عن إيجابية أو سلبية العينات للمخالطين للحالات السابقة.

تزداد أعداد الحالات التي تصاب بفيروس كورونا المستجد، في مصر ومختلف دول الوطن العربي، رغم التحذيرات المستمرة والتنبيهات المبذولة من قبل الجهات المعنية، للتوعية ضد الوباء الجديد.وتحوي قائمة المشاهير العالمية العديد من الأسماء التي أصيبت بفيروس كورونا، في الشهور الماضية، وإلى الآن تزداد الشكوك والأخبار المؤكدة بين الحين والآخر لتعلن عن انضمام شخصيات عامة للإصابة بالفيروس.وضرب الوباء المستجد مدينة الإنتاج الإعلامي ليصيب أكثر من 5 شخصيات بين مذيعي القنوات الفضائية ومبنى الإذاعة والتلفزيون.البداية كانت بإعلان الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز" إصابتها بفيروس كورونا، وذلك قبل خمسة أيام عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وقالت أنها ستعود من جديد لتروي تجربتها مع كورونا.وتبعها مذيعة "إكسترا نيوز"، إعلان المذيع عمرو صلاح بإذاعة "نغم إف إم" إصابته بفيروس كورونا، وكذلك الإعلامية ريهام السهلي المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز".وكان أحد أفراد عائلة الإعلامية داليا أبو عمر، أعلن إصابتها بكورونا وأنها تتلقى العلاج اللازم في منزلها، تحت إشراف فريق طبي.ولم يتوقف انتشار الإصابات بين الوسط الإعلامي عند هذا الحد، ليتم الإعلان عن إصابة المذيعة إلهام النمر بالتلفزيون المصري، وأعقبها إعلان إصابة دينا حويدق المذيعة بفضائية "cbc"، مقدمة برنامج "it's show time"، والتي طلبت ممن تعامل معها على مدار الفترة الماضية أن يجري التحاليل اللازمة للتأكد من سلامته.كما أعلنت صفحات العاملين في ماسبيرو، إصابة الإذاعية مآثر المرصفي بـ "كوفيد 19"، وذلك خلال الأيام القليلة المنقضية.فيما جاءت نتائج التحاليل للإعلامي الرياضي كريم رمزي مقدم البرامج بقنوات "اون تايم سبورت" إيجابية، لتعلن إصابته بكورونا، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء.