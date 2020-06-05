بعد وفاته.. الملحن أشرف سالم تريند "جوجل"





تصدر اسم الملحن أشرف سالم، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد انتشار خبر وفاته اليوم، ومن المقرر أن يتم الكشف من قبل الأسرة عن موعد ومكان صلاة الجنازة.وأعرب الوسط الغنائي عن حزنهم الشديد لفقدانهم قامة كبيرة مثله، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أن أشرف، تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.