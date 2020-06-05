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بعد وفاته.. الفنان محمود الشوربجي لا يزال مطلوبا على "جوجل"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر اسم الفنان محمود الشوربجي، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد انتشار خبر وفاته عن عمر يناهز 67 عام، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة، وكان "الشوربجي"، قد قدم رحالة فنية طويلة.

وشارك محمود الشوربجي، في السباق الرمضاني الماضي منخلال مسلسل "الفتوة"، و"اللعبة"، "يا أنا يا جدو"، "اتنين في الصندوق".

وقدم محمود الشوربجي عدد كبير من الأعمال الفنية من بدايته في عالم الفن منها، "العراف"، "العقرب"، "هوجان"، "بنت اسمها ذات".

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وفاة محمود الشوربجي محمود الشوربجي تريند جوجل

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