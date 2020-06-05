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اليسا تسحر الجمهور باطلالة أنثوية بامتياز في حفلها الغنائي عبر شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تألقت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائي الأونلاين مساء أمس وذلك عبر منصة "شاهد VIP" " حيث قدمت مجموعة من الأغاني المميزة.

وخطفت إليسا الأنظار خلال الحفل، بجمال اطلالتها والتي تمثلت في فستان قصير باللون الأسود، مغطى بقماش الشيفون والدانتيل من الصدر والأكمام ونسقت معه حذاء باللون الأحمر والتي أضفت لمسات سحرية للإطلالة.

وقدمت إليسا، أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، كما غنت لأول مرة "لايف" أجدد أغانيها وهي"قهوة الماضي" والتي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية.


وجاء الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC".

برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".

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