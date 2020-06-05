بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل "ليه لأ" مطلوب على جوجل





تصدر مسلسل "ليه لأ" لـ الفنانة أمين خليل، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الأولة من المسلسل أمس.يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.و تدور احداث مسلسل "ليه لاء" في إطار اجتماعي تشويقي، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهانذ عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.