كليب خط أحمر لجوزيف عطية تتخطى حاجز الـ 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

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أطلق الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​، أغنيته المنتظرة "​خط أحمر​"، وذلك على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا ورواجا كبيرا بين صفوف الجمهور.



وتخطى الكليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب نسبة ال 100 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه عبر المنصات الالكترونية.



وحظيت الأغنية بنجاح كبير منذ الوهلة الأولى لطرحها عبر اليوتيوب، وأعرب الجمهور باعجابهم بها وبأداء جوزيف لها مشيدين باحساسه الصادق في الغناء.



جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.



