نجوى كرم تتصدر التريند لهذا السبب









واحتلت نجوى قوائم الترند على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداول الجمهور أجمل لحظات الحفل المباشر، معبرين عن محبتهم الكبيرة لها ولفنها الجميل وتاريخها الفني العريق.





يذكر أن شمس الأغنية اللبنانية كانت قد خطفت الأنظار بجمالها وصوتها الساحر في أمسية طربية مميزة في عيد الفطر أعادت إلى أذهاننا روعة الفن الأصيل.

حققت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم،​ نجاحًا كبيرًا بحفلها المباشر عبر المنصة الإلكترونية "شاهد"، والتي قامت باحيائه أونلاين في عيد الفطر المبارك السابق.