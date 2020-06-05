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أحمد زاهر يوجه رسالة لـ نقيب الممثلين أشرف زكي بعد إجراءه عملية جراحية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حرص الفنان أحمد زاهر، على توجيه رسالة لنقيب الفنانين الفنان اشرف زكي والدعاء له، وذلك بعد اجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قام "زاهر" بنشر صورة للفنان أشرف زكي، وعلق عليها قائلًا: " الف مليون سلامه يا دكتور اشرف يابو الرجوله والجدعنه ياللي عمرك ماسبت حد في محنه الا وكنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامه يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري واستاذي اشرف ذكي ".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.

وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آنذاك وأسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.
أحمد زاهر يوجه رسالة لـ نقيب الممثلين أشرف زكي بعد إجراءه عملية جراحية
أحمد زاهر يوجه رسالة لـ نقيب الممثلين أشرف زكي بعد إجراءه عملية جراحية

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