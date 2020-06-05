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بدرية طلبة توجه رسالة لأشرف زكي بعد إجرائه عملية جراحية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على توجيه رسالة لنقيب الفنانين أشرف زكي والدعاء له، وذلك بعد اجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "طلبة" بنشر صورة ظهرت برفقة الفنان أشرف زكي، وعلقت عليها قائلًا: "الف سلامة حمدلله علي سلامتك وخروجك من العمليه بخير يادكتور ربنا يتم شفاك ويخليك لبناتك وتقوملنا بالسلامة".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.

وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آنذاك وأسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.
بدرية طلبة توجه رسالة لأشرف زكي بعد إجرائه عملية جراحية
بدرية طلبة توجه رسالة لأشرف زكي بعد إجرائه عملية جراحية

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نقيب الممثلين بدرية طلبة أشرف زكي

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