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حسن الرداد عن أشرف زكي.. "كل الناس بتدعيلك علشان مبتسبش حد"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسالة لنقيب الفنانين الفنان اشرف زكي والدعاء له، وذلك بعد اجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر "الرداد" بنشر صورة للفنان أشرف زكي، وعلق عليها قائلاُ: الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد واول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة والمناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة ويتم شفاك على خير.".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.

وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آنذاك وأسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

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نقيب الممثلين حسن الرداد اشرف زكي

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