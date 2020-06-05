مجدي كامل عن أشرف زكي.. "الأخ والصديق وعشرة العمر"





وأضاف:"الـخ والصديق وعشره العم، الرجل الجدع صاحب صاحبه، وبيخدم كل الناس الصغير قبل الكبير، ربنا معاك الحمد لله".



ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.



وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آنذاك وأسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.



حرص الفنان مجدي كامل، على الدعاء للنقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف ذكي وذلك بعد اجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشر "كامل" صورة للفنان أشرف ذكي، وعلق عليها قائلاُ: "الف مليون سلامه علي الدكتور أشرف زكي، ان شاء الله تقوم بالف سلامه، ربنا يعفي عنك ويشفيك، وترجع احسن من الاولط.