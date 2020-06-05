بعد انتشار خبر انفصالهما.. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تريند "جوجل"

Advertisements

تصر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد انتشار شائعة انفصالهما، بعد حدوث خناقة كبيرة بينهما.



ووصلت الخناقة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب إلى التراشق بالألفاظ، مما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.



ومن جانبها علقت شيرين عبد الوهاب، عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا.، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "بتويتر" قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".



وفي سياق متصل رد حسام حبيب على هذه الاشاعات عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"

