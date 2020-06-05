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حقيقة زواج نيللي كريم سرا من رجل أعمال شهير

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انتشرت الفترة الأخيرة شائعة زاوج الفنانة نيللي كريم سرًا من رجل أعمال شهير وذلك بعد نجاح مسلسلها الجديد "بـ 100 وش".
 
وكشفت السوشيال ميديا عن حقيقة الزواج من خلال رواد فيسبوك وتويتر الذين نفوا صحة الخبر مستندين على أنباء صحفية في ذلك السياق.

وكانت النجمة نيللى كريم، قد خضعت لسيشن صور جديد نشرته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى، ونال إعجاب جمهورها.

يذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل"100 وش"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وأشاد بدورها الجميع، حيث لعبت دور "سكر".

مسلسل " 100 وش " هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى، وتظهر فيه نيللي بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية.

كما إنه من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي، وأحمد والي، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج جمال العدل.

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