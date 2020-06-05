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هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

أعلن المطرب هيثم سعيد، خبر وفاة الشاعر علاء سليمان وطلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب هيثم علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "توفى إلي رحمة الله الشاعر و الإنسان الخلوق علاء سليمان و اللي كان ليا شرف التعامل معاه في أغنية يوم٣٠ و أشهدكم و أشهد الله تعالى بأني لم أجد منه خلال تعاملنا إلا كل إحترام و رقيّ و فن و طيبة قلب...إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء له بالرحمة و المغفره".

وكانت أغنية "30 يوم"، كلمات علاء سليمان، وتوزيع أحمد حسين، وألحان جوليا، وحققت نسب مشاهدة عالية.

كلمات أغنية "30 يوم"
وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصه نقبل الوضع الجديد نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا ف حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعي صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغي أي اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين".

وانتهى هيثم سعيد من تسجيل ألبومه الجديد الذي يحمل أسم "30 يوم"، الذي يضم 8 أغاني متنوعة، بنزول أغنية كل 5 أيام علي موقع الفديوهات الشهير "يوتيوب".


هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)
هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

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