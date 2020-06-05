Advertisements

عاجل.. البرازيل تتجاوز إيطاليا في وفيات كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصبحت البرازيل في المركز الثالث في وفيات فيروس كورونا المستجد، بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتجاوزت إيطاليا بعد أن سجلت 34 ألف حالة وفاة، كما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. 

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية

أخبار تهمك

خاص.. لـ"الفجر الفني".. حفيدة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ ساعة و نصف

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 7 ساعات

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 16 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

عاجل.. "الصحة" تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

خلال 24 ساعة.. ضبط 5109 أشخاص لمخالفتهم حظر التجوال

1000 حالة وفاة .. مصر تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا

مصر تواصل انخفاض المعدلات اليومية في إصابات كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

02:23 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين