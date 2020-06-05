ماذا قالت النجمة نادية الجندي عن فيلمها الشهير "اغتيال"؟ (صور)



ونشرتقامت "الجندي" مجموعة من الصور ضمن احداث الفيلم وعلقت عليه قائلة:" فيلم اغتيال بيعرض الآن علي قناة روتانا سينما، من الأدوار الجميله ليا المختلفه، في مشواري الفني، دور عن إنسانه مظلومه تبحث عن، براءتها طوال الفيلم فهل ده يعتبر قوه وحشه أنك بتحاول تسترد حقك وبراءتك هي دي القوه اللي أنا بحبها، وبقدمها في أسترداد الحق".



يذكر ان فيلم "اغتيال" من بطولة نادية الجندي، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، عزت أبوعوف، محمد مختار، السيد راضي، عبد الغني ناصر، ومن إنتاج محمد مختار، إخراج نادر جلال، تأليف بسيوني عثمان.



وفي سياق منفصل، شاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماصي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.



روجت الفنانة نادية الجندي، لـ فيلمها المشهور "اغتيال" وذالك بسبب عرضه حاليا على شاقة قناة "روتانا سينما"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".