Advertisements

ماذا قالت النجمة نادية الجندي عن فيلمها الشهير "اغتيال"؟ (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
روجت الفنانة نادية الجندي، لـ فيلمها المشهور "اغتيال" وذالك بسبب عرضه حاليا على شاقة قناة "روتانا سينما"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشرتقامت "الجندي" مجموعة من الصور ضمن احداث الفيلم وعلقت عليه قائلة:" فيلم اغتيال بيعرض الآن علي قناة روتانا سينما، من الأدوار الجميله ليا المختلفه، في مشواري الفني، دور عن إنسانه مظلومه تبحث عن، براءتها طوال الفيلم فهل ده يعتبر قوه وحشه أنك بتحاول تسترد حقك وبراءتك هي دي القوه اللي أنا بحبها، وبقدمها في أسترداد الحق".

يذكر ان فيلم "اغتيال" من بطولة نادية الجندي، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، عزت أبوعوف، محمد مختار، السيد راضي، عبد الغني ناصر، ومن إنتاج محمد مختار، إخراج نادر جلال، تأليف بسيوني عثمان.

وفي سياق منفصل، شاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماصي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.
ماذا قالت النجمة نادية الجندي عن فيلمها الشهير "اغتيال"؟ (صور)
ماذا قالت النجمة نادية الجندي عن فيلمها الشهير "اغتيال"؟ (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادية الجندي مسلسل سكر زياده فيلم اغتيال اعمال نادية الجندي

أخبار تهمك

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 6 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تروج لفيلمها "جبروت إمرأة" بهذه الطريقة

جومانا مراد وهؤلاء النجوم ضيوف شرف "نساء من ذهب"

نادية الجندي ترد اقتباس فكرة مسلسل "سكر بزيادة" من فيلم  "The golden Girls "

أبطال "سكر زيادة" يتحدون فيروس كورونا بـ استكمال التصوير

ماذا قالت نادية الجندى عن نبيلة عبيد بعد تعاونهما في "سكر زيادة"؟

بعد تصريحات نادية الجندي.. نبيلة عبيد مطلوبة على جوجل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين