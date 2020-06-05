خاص.. لـ"الفجر الفني".. حفيدة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

وأشارت إلى أنه تم نقل جدتها من العناية المركزة منذ قليل لغرفتها في العزل من جديد وطالبت الجمهور بالدعاء لها.



وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تحسنت حالتها الصحية مساء امس، وازداد نسبة الأكسجين في الدم بعد نقلها غرفة العناية المركزة.



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، اول امس الاربعاء تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية، وقلة الأكسجين في الدم وارتفاع درجة حرارتها وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعدة أيام وتلقيها العلاج داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.