عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"





أعلن الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "نفسنة" على شاشة قناة "القاهرة والناس"، إصابته اليوم بـ "فيروس" كورنا المستجد،وهكذا ينضم أحمد الخطيب، لعدد من الاعلامين والفنانين الذين أصبوا بفيروس كورونا، وأبرزهم رجاء الجداوي، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامى كريم رمزى.، حسام حداد.يُذكر أن برنامج "نفسنة" عرض منه 8 مواسم عبر قناة "القاهرة والناس"، وشارك في تقديم الموسم الماضي منه الفنانتان هيدي كرم وبدرية طلبة وأحمد الخطيب، حتى أعلنت القناة في أكتوبر 2018 انتهاء هذه التجربة، استعدادًا لإطلاق برنامج جديد، خلال الفترة القليلة المقبلة.وفي سياق متصل، أعلن اليوم حسام حداد، مقدم برنامج " الحياة اليوم على قناة الحياة، إصابته بفيروس "كورونا المستجد، وقال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس،: يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية، الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ بطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي، أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".