Advertisements

نجمات بوليوود يتضامن مع مظاهرات "فلويد" في أمريكا بهذه الكلمات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:41 ص
النجمة الهندية بريانكا شوبرا
النجمة الهندية بريانكا شوبرا
الفجر الفني
حرصت عديد من نجمات بوليوود على التعبير عن تضامنهن مع المظاهرات الأمريكية المشتعلة مؤخرًا، والتي تطالب بالقصاص لمقتل الأمريكي جورج فلويد.

وأبدت الفنانات الهنديات تضامنهن مع المطالبات العامة بالقصاص للانتهاكات التي تمارس ضد السود في أمريكا، وخاصة بعد تأزم الموقف وانفجاره بعد حادثة مقتل جورج الشهيرة، التي تحولت لقضية رأي عام عالمي.

ونشرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا صورة عبر حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت عليها الجملة الأشهر التي تلفظ بها فلويد قبل وفاته بدقائق، "please، I can't breathe".

ونشرت النجمة ديشا بتاني صورة تحتوي على مجموعة أيدي تختلف ألوان بشرتها في إشارة منها أنه لا اختلاف بين الأجناس وألحقتها بتعليق:"جميع ألوان البشرة رائعة".

فيما نشرت النجمة كارينا كابور صورة لغلاف مجلة أمريكية شهيرة، بعد تعديلها، في إشارة لتوضيح أن الحرب على العنصرية لم تقدم أي جديد بالولايات المتحدة منذ عام 1968.

واندلعت الاحتجاجات في مدينة "منيابولس" في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة في الـ 26 من مايو المنقضي، على إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطة المدينة، في مشهد أثار موجة غضب عارمة في أنحاء الولايات المتحدة، وتحولت إلى قضية رأي عام يتناولها الجميع ما بين الرفض والموافقة.

وتحولت الجملة التي لفظها فلويد قبل وفاته "please، I can't breathe "، إلى شعارًا رسميًا للتظاهرات للمطالبة بالقصاص له، وتصدرت محركات البحث لأيام لمشاركتها في التعبير عن التضامن من قبل متابعي القضية حول العالم.

أخبار تهمك

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين