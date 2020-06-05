نجمات بوليوود يتضامن مع مظاهرات "فلويد" في أمريكا بهذه الكلمات

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حرصت عديد من نجمات بوليوود على التعبير عن تضامنهن مع المظاهرات الأمريكية المشتعلة مؤخرًا، والتي تطالب بالقصاص لمقتل الأمريكي جورج فلويد.



وأبدت الفنانات الهنديات تضامنهن مع المطالبات العامة بالقصاص للانتهاكات التي تمارس ضد السود في أمريكا، وخاصة بعد تأزم الموقف وانفجاره بعد حادثة مقتل جورج الشهيرة، التي تحولت لقضية رأي عام عالمي.



ونشرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا صورة عبر حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت عليها الجملة الأشهر التي تلفظ بها فلويد قبل وفاته بدقائق، "please، I can't breathe".



ونشرت النجمة ديشا بتاني صورة تحتوي على مجموعة أيدي تختلف ألوان بشرتها في إشارة منها أنه لا اختلاف بين الأجناس وألحقتها بتعليق:"جميع ألوان البشرة رائعة".



فيما نشرت النجمة كارينا كابور صورة لغلاف مجلة أمريكية شهيرة، بعد تعديلها، في إشارة لتوضيح أن الحرب على العنصرية لم تقدم أي جديد بالولايات المتحدة منذ عام 1968.



واندلعت الاحتجاجات في مدينة "منيابولس" في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة في الـ 26 من مايو المنقضي، على إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطة المدينة، في مشهد أثار موجة غضب عارمة في أنحاء الولايات المتحدة، وتحولت إلى قضية رأي عام يتناولها الجميع ما بين الرفض والموافقة.



وتحولت الجملة التي لفظها فلويد قبل وفاته "please، I can't breathe "، إلى شعارًا رسميًا للتظاهرات للمطالبة بالقصاص له، وتصدرت محركات البحث لأيام لمشاركتها في التعبير عن التضامن من قبل متابعي القضية حول العالم.

