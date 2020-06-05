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برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء الفجر اليوم كأفضل برنامج إذاعي يليه "مش رمضان"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.


وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6302 صوت مايعادل 29,6% ويليه برنامج مش رمضان.





ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":


مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور.

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