إليسا تنعي وفاة الملحن أشرف سالم بكلمات مؤثرة

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أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن حزنها الشديد على رحيل الملحن أشرف سالم بشكل مفاجئ وذلك من خلال كلمات مؤثرة بموقع تدوين التغريدات تويتر.



وعلقت اليسا قائلة: "‏صدمة حقيقية برحيل الملحن المصري أشرف سالم بعمر زغير وبهالطريقة المفاجئة.. أحر التعازي لعيلتو وكل محبينو وبتمنى الله يهطيهن الصبر عا فقدانو.



وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.



يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.