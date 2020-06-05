Advertisements

جومانا مراد الأولى يليها روجينا كأفضل ممثلة في استفتاء الفجر اليوم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت 92485 صوتًا، ما يعادل 22,23%، ثم تليها روجينا في المركز الثاني بـ70897 صوتًا.


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ أقل من ساعتين

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين