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3 إصابات بفيروس كورونا داخل اتحاد الكرة المصري

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، عن وجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، داخل اتحاد الكرة المصري.

وكانت سحر عبد الحق عضوة اتحاد الكرة، قد تحدثت في وقت سابق عن وجود 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل الاتحاد.

حيث أشارت بعض التقارير إلى وجود 3 موظفين بإدارة الحسابات في اتحاد الكرة، مصابين بفيروس كورونا.

وتابعت التقارير، أن جميع الحالات تخضع حاليّا للحجر الصحي المنزلي، وهم في حاله استقرار تام.

وواصلت التقارير، أنه تم خضوع أكثر من عشرين موظف مخالطين للثلاث حالات، وجميع نتائجهم جاءت سلبية.

وكان محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصيب بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع، لكنه تعافى تمامًا بعد الخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

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