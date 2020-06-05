3 إصابات بفيروس كورونا داخل اتحاد الكرة المصري





أشارت تقارير صحفية، عن وجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، داخل اتحاد الكرة المصري.





وكانت سحر عبد الحق عضوة اتحاد الكرة، قد تحدثت في وقت سابق عن وجود 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل الاتحاد.





حيث أشارت بعض التقارير إلى وجود 3 موظفين بإدارة الحسابات في اتحاد الكرة، مصابين بفيروس كورونا.





وتابعت التقارير، أن جميع الحالات تخضع حاليّا للحجر الصحي المنزلي، وهم في حاله استقرار تام.





وواصلت التقارير، أنه تم خضوع أكثر من عشرين موظف مخالطين للثلاث حالات، وجميع نتائجهم جاءت سلبية.



