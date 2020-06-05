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نيللي كريم الأفضل في استفتاء الفجر اليوم كأفضل ممثلة كوميدية ويليها انتصار

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28117 صوتًا، مايعادل41,08%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

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