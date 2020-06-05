جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن أشرف سالم



الراحل قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 300 أغنية مع كبار الفن المصري والعربي محمد منير، وسميرة سعيد، وإيهاب توفيق، وجنات، وديانا حداد، ومصطفى قمر، وخالد سليم، وكانت أخر أغنياته هي "الأهلي كيان" التى طرحها الفنان إيهاب توفيق نهاية شهر مايو الماضي.





أشرف عبد المنعم سالم من مواليد 28 أغسطس عام 1969 ، وتم قبول عضويته في جمعية المؤلفين والملحنين فى 19 مارس من عام 2001

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن أشرف سالم، الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.