"هيئة الدواء" تفجر مفاجأة عن الفيتامينات

قال الدكتور ياسين رجائي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية: إن الفيتامينات أدوية لتحسين الصحة وليس للوقاية من الأمراض، مؤكدًا أن الإفراط في استخدام الفيتامينات والمقويات له تأثيرات عكسية على الصحة، وأعراض جانبية.





وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك أعراض جانبية للمقويات والفيتامينات تتشابه مع أعراض فيروس كورونا مثل فقدان حاسة الشم والتذوق.





وكشف الدكتور ياسين رجائي، عن أسباب نقص الأدوية والفيتامينات في الأسواق، قائلًا إن النقص يرجع إلى تكالب الموطنين عليها.





وأكد "رجائي"، أن الكميات المتواجدة من الأدوية في الأسواق حاليًا تغطي كافة الاحتياجات، مناشدً المواطنين بعدم التكالب على الأدوية في الصيدليات حتى لا يحدث نقص في الأصناف الدوائية، مطالبًا المواطنين بالاتصال على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية للإبلاغ عن نواقص الأدوية 25354100.



