Advertisements

أمطار على هذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:43 ص
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

تحذير من تقلبات شديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها،الخميس، من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة اليوم الجمعة، ثم ترتفع مرة أخرى. 

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد يوم الجمعة، طقسا معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما طقس لطيف على سواحل الشمالية والشرقية.

أكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، وتتمثل في ظهور شبورة كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، بينما الجنوب يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لدراجات الحرارة غدا الجمعة، العظمي القاهرة الكبرى 31 والصغرى 18 والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 وسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.
أمطار على هذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس
أمطار على هذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منخفض السودان طقس اليوم الطقس التمركز الأرصاد أمطار

أخبار تهمك

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحدد موعد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ حوالي 14 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين