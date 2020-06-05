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"ميغلاش على اللي خلقه".. أمير طعيمة ينعى الملحن أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعى الشاعر أمير طعيمة وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أمير طعيمة قائلاً: "الملحن أشرف سالم في ذمة الله والله مش قادر أصدق إني بكتب البوست ده، بس ما يغلاش علي اللي خلقه، لا حول و لا قوة الا بالله"

توالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلا:"الملحن أشرف سالم في ذمة الله والله مش قادر أصدق إني بكتب البوست ده، بس ما يغلاش علي اللي خلقه، لا حول و لا قوة الا بالله".

يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.

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