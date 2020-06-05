عاجل.. حسام عاشور يعلن استمراره في الملاعب.. ويوجه رسالة الى تركي آل الشيخ

أعلن حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمراره في الملاعب الموسم المقبل، رغم قرار النادي الأحمر بعدم تجديد تعاقده معه ورحيله نهاية الموسم.





عاشور نشر فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام قال فيه :"قمت بعمل هذا الفيديو، لكي أقول بأنني لن اعتزل كرة القدم وسأستمر في مسيرتي الكروية".





وأضاف :"لدي عرضين واحد من السعودية الأخر من البرتغال، إن شاء الله ربنا يلهمني بالقرار الصح، واختار النادي الصح الذي سألعب فيه".





وواصل :" أشكر المستشار تركي آل الشيخ على كل ما فعله معي، فقد وعد ووفى وأشكره شكرًا جزيلًا على ما فعله معي".



