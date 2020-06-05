Advertisements

عاجل.. حسام عاشور يعلن استمراره في الملاعب.. ويوجه رسالة الى تركي آل الشيخ

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمراره في الملاعب الموسم المقبل، رغم قرار النادي الأحمر بعدم تجديد تعاقده معه ورحيله نهاية الموسم.

عاشور نشر فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام قال فيه :"قمت بعمل هذا الفيديو، لكي أقول بأنني لن اعتزل كرة القدم وسأستمر في مسيرتي الكروية".

وأضاف :"لدي عرضين واحد من السعودية الأخر من البرتغال، إن شاء الله ربنا يلهمني بالقرار الصح، واختار النادي الصح الذي سألعب فيه".

وواصل :" أشكر المستشار تركي آل الشيخ على كل ما فعله معي، فقد وعد ووفى وأشكره شكرًا جزيلًا على ما فعله معي".

وأكمل :"لا تربيتي ولا أخلاقي عندما يقدم لي أحد خدمة ولا أشكره".

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ ساعة و نصف

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسام عاشور يعلن استمراره في الملاعب.. ويوجه رسالة الى تركي آل الشيخ

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين