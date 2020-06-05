لطيفة تنعي وفاة الملحن أشرف سالم

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اعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها الشديد بوفاة الملحن أشرف سالم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قامت لطيفه بنشر صورة له وعلقت عليها قائلة:" انا لله وانا اليه راجعون.الله يرحمك يا اشرف".



وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.



يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.

