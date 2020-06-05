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كارتيرون يحسم قراره بشأن رحيل محمد أوناجم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قراره بشأن رحيل المهاجم المغربي محمد أوناجم عن صفوف القلعة البيضاء.

رحيل محمد أوناجم عن صفوف الزمالك

ورفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فكرة رحيل محمد أوناجم وجاء ذلك بعدما ترددت أنباء أن المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في رحيل محمد أوناجم.

عودة النشاط الرياضي في مصر

من جانبه تقرر  عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

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