كارتيرون يحسم قراره بشأن رحيل محمد أوناجم

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قراره بشأن رحيل المهاجم المغربي محمد أوناجم عن صفوف القلعة البيضاء.





رحيل محمد أوناجم عن صفوف الزمالك





ورفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فكرة رحيل محمد أوناجم وجاء ذلك بعدما ترددت أنباء أن المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في رحيل محمد أوناجم.





عودة النشاط الرياضي في مصر





من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



