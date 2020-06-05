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بهاء الدين محمد ينعى الملحن أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:10 ص
أشرف سالم
أشرف سالم
روان هيثم

نعى الشاعر بهاء الدين محمد، وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب بهاء قائلا: "الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى".

وتابع: "لسة من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".

توالت عليه العديد من التعليقات الحزينة يدعون له بالرحمة والمغفرة والحزن على فراقه.

يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.

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