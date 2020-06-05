تشابه أسماء.. "الفجر الفني" يكشف الخطأ في الصورة المتداولة للمطربة رحمة بعد انتشار أخبار إصابتها بـ "كورونا"

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تداولت بعض المواقع الالكترونية خلال الساعات الماضية صورًا للمطربة العراقية رحمة رياض، على أخبار تفيد باصابتها بفيروس كورونا هي وعائلتها.



وتواصل "الفجر الفني"، مع مدير أعمالها السيد معين مطرجي، للوقوف على حقيقة الأمر، والذي نفى كل هذه الأخبار وأكد أنها مجرد شائعات وأخبار مزيفة وعارية تمامًا من الصحة، وقال "رحمة وأسرتها بخير".





وأضاف أن رحمة تستعد لتحضير أعمالًا جديدة لجمهورها، ومنهم أغنية باللهجة المصرية وأخرى باللهجة العراقية وأغاني أخرى.



وكانت بعض المواقع قد وقعت في فخ تشابه الأسماء وقاموا بوضع صورة العراقية رحمة معلنين إصابتها بفيروس كورونا، ليتضح بعد ذلك أن هناك مطربة أخرى تسمى رحمة، قد أعلنت إصابتها بكورونا الأمر الذي تسبب في سوء تفاهم لدى البعض.



جدير بالذكر أن رحمة رياض مازالت تحصد نجاح أغنيتها الشهيرة "وعد منى"، وحققت نسبة مشاهدة عالية وهى من كلمات رامى العبودى، ألحان على صابر، توزيع محب الراوى.