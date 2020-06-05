شيرين عبد الوهاب تريند "تويتر" بعد خبر انفصالها عن حسام حبيب













تصدر اسم الفنانة شيرين، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد انتشار أخبار بانفصالها علن المطرب حسام حبيب، وذالك بعد اشعال خناقة كبيرة بينها وبين وزوجها حسام حبيب، بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب.ووصلت الخناقة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب إلى التراشق بالألفاظ، مما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.ومن جانبها علقت شيرين عبد الوهاب، عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا.، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "بتويتر" قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".وفي سياق متصل رد حسام حبيب على هذه الاشاعات عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".