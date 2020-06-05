طقس الجمعة.. معتدل وشبورة خفيفة.. وتحذير مهم من الأرصاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





هذا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الخميس، من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة اليوم الجمعة، ثم ترتفع مرة أخرى.

درجات الحرارة المتوقعة