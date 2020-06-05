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طقس الجمعة.. معتدل وشبورة خفيفة.. وتحذير مهم من الأرصاد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

هذا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الخميس، من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة اليوم الجمعة، ثم ترتفع مرة أخرى. 
درجات الحرارة المتوقعة
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة 2032
شبين الكوم1933
طنطا1931
دمنهور1829
الإسكندرية1829
بلطيم1927
مطروح1524
السلوم1628
سيوة1732
بورسعيد 1926
دمياط 1826
الزقازيق1932
الإسماعيلية1832
السويس2033
العريش1827
رفح1728
رأس سدر2236
نخل1533
نويبع2537
طابا2235
كاترين1434
الطور2135
شرم الشيخ2637
الغردقة2539
مرسى علم2436
الفيوم1933
المنيا2234
أسيوط2238
سوهاج2340
قنا2541
الأقصر2642
أسوان2642
أبوسمبل2741
الوادي الجديد2740
شلاتين2638
أبورماد2637
حلايب2833
رأس حدربة2732

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