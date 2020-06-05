محمد رفاعي ينعى رحيل الملحن أشرف سالم





نعى الشاعر محمد رفاعي وفاة الملحن أشرف سالم الذي توفي اليوم ومن المقرر أن يتم الكشف من قبل الأسرة عن موعد ومكان صلاة الجنازة.وكتب محمد رفاعي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمه الله تعالى الملحن اشرف سالم ربنا يرحمه ويعفو عنه يا رب كان جميل الأخلاق والاحترام والأدب".يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.