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ريال مدريد يقطع الطريق على برشلونة في صفقة مارتينيز

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
ذكرت تقارير إيطالية، تدخل نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة المهاجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لنادي برشلونة.


وتشير تقارير صحفية عديدة، لاقتراب نادي برشلونة من التعاقد مع المهاجم صاحب الـ23 عاماً خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن نادي ريال مدريد يحاول التعاقد مع اللاعب وتحويل وجهته نحو ملعب "سانتياجو بيرنابيو".


وأكدت الشبكة، أن ريال مدريد يجري محاولات لإقناع اللاعب بالتخلي عن عرض برشلونة، وارتداء قميص النادي الملكي.

ويرتبط ريال مدريد بعدة أهداف أخرى في خط الهجوم، على رأسها الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان، والنرويجي "أيرلنج براوت هالاند" مهاجم بوروسيا دورتموند.


ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز 111 مليون يورو، ويعد الشرط ساري المفعول حتى منتصف شهر يوليو المقبل.


ويحاول نادي برشلونة الإسراع في إنهاء الصفقة خلال الوقت الحالي، في ظل حاجة الفريق لجهوده، لتدعيم مركز خط الهجوم في النادي الكتالوني.

وتمكن اللاعب من تسجيل 16 هدفاً وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال 31 مشركة مع إنتر ميلان بجميع المسابقات.

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